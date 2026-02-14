Un juzgado de Bogotá ordenó la captura de alias Violeta, investigada por el atentado terrorista en el centro comercial Andino, de Bogotá, perpetrado por el ELN. La mujer había recuperado su libertad tras ser nombrada gestora de paz por el Gobierno Nacional en 2022.

Violeta Arango Ramírez es acusada por la Fiscalía de los delitos de terrorismo, concierto para delinquir y homicidio, caso que va en preparatoria de juicio, por el atentado que se perpetro en 2017 y que dejó varios muertos y heridos.

En ese momento, fue activado un artefacto explosivo en uno de los baños del conocido centro comercial, que para esa fecha tenía a varios ciudadanos haciendo las compras del tradicional Día del Padre. Se vincula el ataque al Movimiento Revolucionario Popular, el cual según las autoridades tiene nexos con la guerrilla del Eln.

“Librar orden de captura contra la señora Violeta Arango Ramírez con el fin de que continúe en detención preventiva en establecimiento carcelario”, se lee en la orden de la jueza.

El despacho encargado también compulsó copias para que la Procuraduría General, a nivel disciplinario, evalúe si hay méritos suficientes para investigar a funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, por presuntas omisiones al momento de notificar la Resolución 17 del 23 de enero de 2025 del Ejecutivo.

