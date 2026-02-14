Un fuerte sismo de magnitud 4.1 se registró en la mañana de este sábado 14 de febrero. Usuarios en redes sociales reportaron que sintieron el temblor en varias ciudades del país.

De acuerdo al informe del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico se presentó a las 6:21 de la mañana, con una profundidad de 149 km y con ubicación en Los Santos, en el departamento de Santander.

En redes sociales se reportó que se sintió en Bucaramanga, Floridablanca, Bogotá, partes de Boyacá, sur de Bolívar y algunos municipios de Cundinamarca.

Hasta el momento las autoridades no han reportado sobre personas lesionadas, ni daños en infraestructura.

Recomendaciones ante un sismo

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres recuerda la importancia de que los hogares cuenten con un plan de emergencia, que incluya rutas de evacuación, puntos seguros y un kit básico con agua, linterna, radio, alimentos no perecederos y documentos importantes.

Durante un temblor, se aconseja conservar la calma, resguardarse en zonas seguras de la vivienda, como junto a columnas o debajo de muebles resistentes, y evitar ventanas o elementos que puedan caer.

Una vez finalizado el sismo, se recomienda revisar posibles daños estructurales antes de regresar a los inmuebles, no usar ascensores, cortar servicios públicos si es necesario y mantenerse informado únicamente a través de fuentes oficiales.