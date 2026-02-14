La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a un hombre señalado de haber abusado sexualmente y asesinado a una mujer en Bogotá, en 2024.

Se trata de Kardyn Daniel Montilla Baquero, quien aceptó ante un juez los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal.

De acuerdo con los elementos probatorios recopilados por la Fiscalía, Montilla Baquero citó a la víctima para concretar una supuesta oferta laboral para el perfil de modelo. Al llegar al punto indicado, el hombre la habría dirigido a una zona boscosa, sometido a vejámenes sexuales, golpeado y asfixiado hasta causarle la muerte.

El cuerpo de la mujer fue hallado en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, el 8 de noviembre de 2024.

Las pruebas presentadas por el ente acusador dan cuenta de que también estaría implicado en el ataque a otras siete mujeres que fueron captadas con falsas promesas de empleo y de remuneraciones de hasta 4.000.000 pesos.

“En estos casos ocurridos entre abril y diciembre de 2024, en la localidad de Ciudad Bolívar, las víctimas también fueron golpeadas, abusadas sexualmente, extorsionadas y abandonadas en áreas despobladas”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

El hombre continuará privado de la libertad en establecimiento carcelario y en marzo un juez penal de conocimiento dará el sentido de fallo. En los próximos días será acusado por otros ocho eventos delictivos relacionados con delitos sexuales.