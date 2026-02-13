El último miembro de una banda transnacional colombiana dedicada a robos en Miami se declaró culpable por su participación en asaltos y hurtos contra mensajeros de joyería que abastecían a minoristas de alta gama y que ocasionaron pérdidas superiores a 5 millones de dólares, informó este viernes la Fiscalía.

Leroy Ortega, alias El Enano, de 43 años, fue el último de 11 procesados en el marco de una operación contra grupos suramericanos de robo que operaban en el Distrito Sur de Florida.

Los 11 acusados fueron condenados tras una investigación que dio lugar a cargos por robo y lavado de dinero entre septiembre de 2019 y julio de 2021.

De acuerdo con documentos judiciales, Ortega integraba un grupo que arrebataba por la fuerza joyas y otras pertenencias a personas que creían dedicadas al comercio de joyería en el sur de Florida.

Para cometer los asaltos, los acusados alquilaban vehículos con identificaciones falsas y seguían a los vendedores.

Ortega admitió haber participado en dos robos, y se declaró culpable de conspiración para cometer robo y de robo bajo. Su sentencia está prevista para el 1 de mayo y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.