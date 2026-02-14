Una nueva polémica enreda hoy a la ex primera dama, Verónica Alcocer, luego de haber estado en el ojo del huracán por los supuestos lujos con los que vivía en Suecia.

En su momento, llamó la atención también el exclusivo círculo social en el que se movía Alcocer en el país europeo. El diario ‘Expressen’ sostuvo en ese entonces que Alcocer se conoce con “Kristofer Ruscon, dueño de la marca sueca de champán Hatt et Söner; su pareja Sofia Strand, fundadora de la empresa de maquillaje Pixi; el magnate de la relojería Olof Larsson y su esposa Danielle Larsson”.

Ahora la revista Semana reveló que Alcocer estaría vinculada a un presunto abuso de recursos públicos por polémicos millonarios contratos por 23 mil millones de pesos que habrían sido para un maquillador y fotógrafo que estarían bajo su cargo.

Según denuncias, los dineros habrían sido dirigidos a una cooperativa que vinculó a un maquillador y a un fotógrafo y que, al parecer, prestaba servicios para la esposa del presidente Gustavo Petro desde que inició el Gobierno, en 2022.

De acuerdo con los documentos de la investigación, que están en poder de la Fiscalía, RTVC contrató los servicios del maquillador Fady Javier Flórez y del fotógrafo Mauricio Vélez a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi).

Ante esto, mediante un derecho de petición, RTVC confirmó que efectivamente el fotógrafo y el maquillador estuvieron vinculados “en el marco de contratos celebrados bajo la modalidad de administración delegada con la cooperativa Savi”, sin tener relación contractual con el sistema de medios públicos.

“La persona mencionada estuvo vinculada en el marco de los contratos celebrados bajo la modalidad de administración delegada con la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi), en los contratos suscritos con dicha entidad, conforme a los periodos contractuales y fechas que se relacionan”, dijo RTVC.

Así eran los contratos

Según información, el primer contrato se firmó por un total de $1.214 millones en septiembre de 2022, es decir un mes después de la posesión de Petro. Bajo el mismo esquema fue adjudicado otro contrato ese año por $1.921 millones.

Un año después, en 2023, se suscribieron dos contratos que contemplaron tanto al maquillador como al fotógrafo. Uno de ellos tuvo un valor de $5.549 millones y, más adelante, se firmó otro por $1.792 millones, por lo que ambos alcanzaron la cifra de los $7.341 millones.

Otro contrato por 8 mil millones de pesos se firmó en 2024, el cual, según RTVC, se suscribió con la cooperativa Savi y tuvo una vinculación con Fady Javier Flórez, el maquillador, y Mauricio Vélez, el fotógrafo. Y en el segundo semestre de 2025 se suscribió otro por $3.976 millones, llegando así a la cuantiosa suma de 23 mil millones de pesos.

“El análisis tipifica el delito de estafa, y se extiende a la evaluación de posibles delitos conexos y responsabilidades administrativas, considerando la posible utilización del nombre y la investidura de la ex primera dama Verónica del Socorro Alcocer García para beneficiar a terceros mediante la contratación pública”, señaló el profesor y experto anticrimen financiero Juan Carlos Portilla en su denuncia con la Fiscalía.