Cuatro hombres fueron arrestados por la policía en Sídney, Australia, tras una investigación que desenmascaró lo que las autoridades describen como una red internacional de pornografía infantil con connotaciones satánicas.

Entre los detenidos se encuentra un joven de 26 años, señalado como supuesto líder del grupo, quien deberá enfrenta 14 cargos, entre ellos el uso de servicios de transporte para distribuir material ilícito.

Los otros tres sujetos —de 39, 42 y 46 años— fueron detenidos en un edificio, acusados también de poseer y difundir material de abuso sexual infantil.

“Durante la investigación, los detectives descubrieron una red de pedofilia basada en Sídney involucrada en la posesión, distribución y facilitación de este material mediante un sitio web administrado internacionalmente”, indica un comunicado de la policía estatal de Nueva Gales del Sur.

En medio de los allanamientos, la Policía incautó varios dispositivos electrónicos que contenían videos sobre abuso a menores. Las víctimas serían niños de entre 5 y 12 años. Según las autoridades, algunas imágenes combinaban abuso infantil con zoofilia.

Las autoridades señalaron que aún no se ha logrado determinar el origen exacto de los videos ni se han identificado a las víctimas. En conferencia de prensa, la detective Jayne Doherty, del escuadrón de crímenes sexuales, afirmó que lo prioritario ahora es localizar a los niños agredidos y garantizar su rescate lo antes posible.

“Debido a la naturaleza del material que compartían y a las conversaciones de las que tomamos conocimiento, nos preocupa que estas personas habrían contactado a algún niño”, dijo.

“Trabajaremos juntos para asegurar que se identifiquen los niños y que sean rescatados lo antes posible”, agregó.

Los imputados permanecerán en custodia mientras se prepara su presentación judicial.