El senador por el estado de Ohio, Bernie Moreno, estaría evaluando presentar un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos para poner fin a la doble nacionalidad en ese país.

Se trata de una iniciativa que obligaría a los que tienen doble nacionalidad a elegir una. También, cualquier estadounidense que adquiera otra nacionalidad tendría que renunciar a la ciudadanía estadounidense.

Hay que recordar que Moreno es de origen colombiano y se nacionalizó estadounidense.

“Uno de los mayores honores de mi vida fue cuando me convertí en ciudadano estadounidense a los 18 años, la primera oportunidad que pude hacerlo”, dijo el senador a Fox News respecto a la iniciativa.

Agregó sobre el proyecto: “Fue un honor prestar Juramento de Lealtad a los Estados Unidos de América y solo a los Estados Unidos de América. Ser ciudadano estadounidense es un honor y un privilegio, y si quieres ser estadounidense, es cuestión de todo o nada... Es hora de acabar con la doble nacionalidad para siempre”.

También es importante aclarar que este proyecto no tiene que ver con las medidas tomadas por el presidente Donald Trump de acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, que se ha visto enredada en tribunales.

Este proyecto de Moreno también podría enfrentar retos en la justicia. En la década de los 50′ la Corte Suprema se pronunció respecto a la eliminación de la doble nacionalidad y hasta ahora siempre ha ratificado su decisión.