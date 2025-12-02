Este lunes 1 de diciembre se revelaron los detalles de la llamada telefónica entre Nicolás Maduro y Donald Trump, que se realizó hace un par de semanas.

Lo que se habló en la llamada lo reveló la agencia Reuters. La reunión fue primero revelada por el New York Time el 28 de noviembre, y después confirmada por el mismo Trump: “No puedo decir si fue una buena o mala llamada, fue solo una llamada”, dijo el presidente estadounidense.

Lo que se habló en la llamada no ha sido revelado por ninguna de las partes hasta el momento. Hay que recordar que desde el mes de septiembre se elevaron las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos por cuenta de un despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas.

Maduro puso condiciones para salir del poder

Ahora, de acuerdo a Reuters, se conocieron una serie de condiciones que habría puesto sobre la mesa Nicolás Maduro para poder dejar el poder en Venezuela.

En la llamada, que duró unos 15 minutos, Maduro habría asegurado estar dispuesto a dejar el poder, siempre y cuando él y su familia tuvieran “una amnistía legal completa”.

De acuerdo con la agencia, esta amnistía debía incluir la eliminación de todas las sanciones por parte de Estados Unidos, además del fin del caso en contra de Maduro que se adelanta en la Corte Penal Internacional (CPI).

Señala el artículo de Reuters que Maduro también solicitó “el levantamiento de las sanciones contra más de 100 funcionarios” venezolanos, que son señalados por Estados Unidos de tráfico de droga, corrupción o abuso a los derechos humanos.

Otro de los detalles que se conocieron es que Maduro pidió que Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta de Venezuela, liderara un gobierno de transición antes de unas elecciones.

A todo esto, según lo publicado por la agencia internacional, Trump no dio el aval. Rechazó la mayoría de las peticiones de Maduro e incluso le habría dado una semana para salir de Venezuela “en compañía de sus familiares y al destino de su elección”.

Este plazo del que habla el artículo de Reuters se habría vencido el pasado viernes 28 de noviembre y por eso fue que Trump declaró el espacio aéreo de Venezuela cerrado.

Por ahora, lo que comenta la agencia, es que Maduro habría pedido otra llamada con Trump. Este lunes, el canal CNN aseguró que el presidente estadounidense se habría reunido con sus asesores en la noche para decidir el paso a seguir en el tema.