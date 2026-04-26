Momentos de pánico vivieron los asistentes de la cena anual de corresponsales en Washington este sábado 25 de abril, luego de que, después de escuchar disparos, el Servicio Secreto evacuara al presidente Donald Trump, su esposa Melania, y demás miembros del Gobierno presentes.

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Uno de los que estuvo en la cena fue el colombiano Juan Camilo Merlano, corresponsal de Noticias Caracol en Washington. El periodista publicó una serie de videos en redes sociales relatando lo que pasó momentos después de que el mandatario estadounidense fuera evacuado.

“Este es el escenario a esta hora en el interior del auditorio del Hotel Hilton... En la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Se escucharon al parecer detonaciones, disparos, no hay claridad de qué ocurrió, el Servicio Secreto está desplegado. Se llevaron al presidente”, se le escucha decir en un primer video a Merlano.

En otro video, relata: “Acaban de evacuar a los funcionarios de la Administración. No tenemos claridad de qué es lo que pasó. El Servicio Secreto sigue desplegado. Hay mucho movimiento en el interior del auditorio. Estábamos aquí sentados, se escucharon detonaciones y todo el mundo se tiró debajo de las mesas”.

Así se vivió el momento en el interior del salón de fiestas del Hotel Hilton en Washington, en plena cena de corresponsales evacuaron al presidente al escuchar varios disparos. pic.twitter.com/NoDkiGIFaC — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) April 26, 2026

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ofrecerá una rueda de prensa en la Casa Blanca para explicar el tiroteo que se produjo durante la cena anual de corresponsales en Washington.

El anuncio lo realizó la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), Weijia Jang, periodista de la cadena CBS que se encontraba sentada junto a Trump en la mesa que presidía el evento.

El mandatario fue evacuado junto a la primera dama, Melania Trump, y varios miembros del Gobierno, tras escucharse tres o cuatro detonaciones. Los disparos se produjeron fuera del salón de baile donde se celebraba la cena, contó un periodista de EFE que asistió a la velada.

Trump y el resto de altos cargos se encuentran bien, según ha informado el Servicio Secreto, que explicó que está investigando, junto con la Policía Metropolitana de Washington, un incidente con armas de fuego en uno de los controles de seguridad en el hotel y que hay un “individuo detenido”.

“Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía”, escribió a su vez Trump en un mensaje en redes sociales en el que confirmó que había un tirador detenido.

Las imágenes de televisión muestran que los disparos se produjeron en un momento en que el mentalista contratado para amenizar la velada, Oz Pearlman, estaba hablando con el presidente y la primera dama, que exclamó “¡¿Qué ha pasado?!” al escuchar la conmoción.

Enseguida, todos los ocupantes de la mesa presidencial fueron evacuados a lugar seguro y después más miembros del Servicio Secreto se desplegaron en la sala de baile portando rifles de asalto y pidieron a todas las personas en la sala que se pusieran a cubierto.

La de hoy era la primera cena de la WHCA a la que acudía Trump como presidente, ya que decidió boicotearlas durante su primer mandato, y también el año pasado, cuando retornó a la Casa Blanca tras ganar las presidenciales de noviembre de 2024.