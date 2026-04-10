La compañía barranquillera Tecnoglass proporcionó este viernes una actualización de sus perspectivas para todo el año 2026.

En ese sentido, recordaron que los resultados de la compañía en el primer trimestre estuvieron en línea con sus expectativas para comenzar el año, respaldados por la continua solidez de la actividad de pedidos y una cartera de pedidos récord que proporciona una gran visibilidad en 2026.

Sin embargo, recalcaron que tras el primer trimestre, el 2 de abril de 2026, la Casa Blanca publicó actualizaciones de la política comercial estadounidense, incluidos cambios en los aranceles sobre metales de la Sección 232 aplicados a las importaciones de acero, aluminio y cobre, y la ampliación de la aplicabilidad de dichos aranceles a los productos terminados y a ciertos productos derivados que contienen esos metales.

Con ello, señalaron que las recientes actualizaciones de los aranceles sobre ciertos productos y derivados que contienen aluminio introducen un coste adicional para Tecnoglass y otros exportadores de ventanas de aluminio a los EE. UU., asociado a un arancel del 10 % sobre los productos de ventanas de aluminio terminados importados a los EE. UU.

“Este hecho no estaba contemplado en las previsiones originales de la empresa para el ejercicio completo de 2026, publicadas el 26 de febrero de 2026”, expuso la compañía.

José Manuel Daes, director ejecutivo de Tecnoglass, comentó: “Estamos trabajando a un alto nivel para comenzar 2026, con un desempeño en el primer trimestre acorde con nuestras expectativas y una solidez continua en nuestras plataformas residenciales y comerciales. Nuestra cartera de pedidos récord y la fuerte actividad de pedidos nos brindan una excelente visibilidad, y seguimos ganando cuota de mercado gracias a nuestro modelo de integración vertical diferenciado y a nuestra estructura de costos líder en la industria. Los cambios en la política comercial de EE. UU. aplicable a las importaciones que contienen aluminio no reflejan ninguna modificación en nuestro posicionamiento competitivo ni en el entorno de la demanda subyacente. Hemos reestructurado proactivamente nuestra cadena de suministro en los últimos años para reducir significativamente la exposición a los aranceles de las materias primas, y nuestra plataforma sigue siendo ventajosa dentro de nuestra industria”.

Acto seguido, Tecnoglass actualizó su previsión de EBITDA ajustado para el ejercicio fiscal 2026, situándola entre 225 y 245 millones de dólares. Afirmaron que esta previsión actualizada refleja un impacto neto adicional de 50 millones de dólares, en comparación con el punto medio de la previsión anterior de la compañía, debido a los aranceles del 10 % recientemente anunciados sobre determinados productos y ventanas de aluminio acabados importados a Estados Unidos.

“El impacto neto incorpora ajustes de precios con fecha de entrada en vigor para los pedidos realizados a principios de mayo, que se espera que beneficien los resultados en la segunda mitad del año. Además, la compañía está implementando mejoras operativas adicionales relacionadas con la logística, una mayor automatización y la racionalización de la plantilla para compensar aún más el impacto de los aranceles. La previsión actualizada de EBITDA ajustado también incorpora el impacto potencial de unos precios del aluminio elevados y sostenidos en la segunda mitad de 2026. El resto de supuestos que sustentan la previsión anterior de la compañía se mantienen sin cambios”, socializó la compañía.

Santiago Giraldo, director financiero de Tecnoglass, añadió:”«El cambio en nuestras previsiones de EBITDA ajustado para el ejercicio 2026 se debe exclusivamente al marco arancelario revisado de EE. UU., que no estaba contemplado en nuestras previsiones iniciales. Ya hemos anunciado medidas de precios que entrarán en vigor con los pedidos de principios de mayo, y estamos impulsando iniciativas adicionales de eficiencia, como la automatización y la optimización logística, para mitigar aún más el impacto neto previsto de los aranceles anunciados hoy. Estas medidas, junto con nuestro sólido perfil de márgenes y una gestión de costes disciplinada, nos permiten compensar parcialmente el impacto arancelario a lo largo del año y neutralizarlo por completo en 2027. Nuestras perspectivas actualizadas reflejan este obstáculo puntual derivado de las políticas gubernamentales y no alteran nuestra confianza en la trayectoria del negocio. Seguimos bien posicionados para impulsar el crecimiento, ampliar los márgenes con el tiempo y continuar ofreciendo un rendimiento financiero líder en el sector”.