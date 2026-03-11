La tenista barranquillera María Fernanda Herazo logró este lunes una contundente victoria sobre su coterránea María Paulina Pérez García en la primera ronda del W35 de Huamantla, en México, torneo perteneciente al ITF World Tennis Tour.

Herazo dominó el partido de principio a fin y se impuso con un categórico 6-1 y 6-0, confirmando su superioridad en el duelo entre las dos jugadoras curramberas. Con este resultado, Mafe alcanzó su décima victoria profesional ante tenistas del país que han hecho parte de procesos de selección Colombia de tenis.

Entre ambas existía un antecedente en el circuito profesional, disputado en el W25 de Denain (Francia) en 2019 sobre arcilla. En aquella ocasión, Herazo también había ganado con claridad por 6-1 y 6-1 en la primera ronda de la fase clasificatoria.

A lo largo de su trayectoria en el circuito profesional, Herazo ha sostenido varios duelos frente a compatriotas que posteriormente integraron equipos nacionales. Frente a María Camila Torres Murcia, recientemente convocada a los Juegos Bolivarianos y a la Billie Jean King Cup, registra dos triunfos: en el W15 de Lima 2022 (6-1 y 7-5) y la semana pasada en el W15 de Huamantla 2026, donde remontó para ganar 4-6, 7-6 (5) y 6-2.

También figura una victoria frente a Valentina Mediorreal Arias en el W50 de Pilar (Argentina) 2024 por 6-2 y 6-3. Mediorreal fue posteriormente convocada a la Billie Jean King Cup 2024, mientras que la última participación de Herazo representando a Colombia se produjo en 2023.

Otro antecedente destacado es su historial frente a Yuliana Lizarazo, a quien derrotó en dos torneos del circuito ITF: en Antalya 2016 (6-4 y 6-3) y en Antalya 2020 (2-6, 7-6(4) y 6-1). Además, Herazo también la venció en la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, competencia avalada por la ITF aunque no contabiliza para el ranking profesional.

En su historial también aparece un recordado triunfo sobre Camila Osorio en las semifinales del torneo de 15.000 dólares de Cúcuta en 2017, donde Herazo remontó para ganar 5-7, 7-5 y 6-0.

Con Emiliana Arango el historial registra tres enfrentamientos: victoria de Arango en el $10.000 de Cali 2016, triunfo de Herazo en la final del $10.000 de Pereira ese mismo año y un tercer duelo en el W60 de Colina (Chile) 2019, que volvió a quedar en manos de Arango en el super tie break de la clasificación.

Asimismo, Herazo suma dos victorias frente a Yuliana Monroy, quien también ha defendido los colores de Colombia en torneos internacionales, incluyendo la Billie Jean King Cup en 2025.

Con el triunfo en Huamantla, María Fernanda Herazo presenta ahora un balance de 10 victorias y 2 derrotas en enfrentamientos oficiales del circuito ITF frente a tenistas colombianas que han formado parte de procesos de selección Colombia.