La senadora Paloma Valencia lanzó duras críticas contra el Gobierno Nacional tras la decisión de suspender órdenes de captura contra 23 cabecillas del crimen organizado en Medellín, medida adoptada en el contexto de los diálogos de la política de “paz total”.

La congresista calificó la decisión como “gravísima” y aseguró que el Ejecutivo estaría favoreciendo a estructuras criminales con fines políticos. Además, aseguró que este tipo de medidas podrían estar relacionadas con dinámicas electorales en territorios con alta presencia de grupos ilegales.

La senadora también hizo referencia a datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), señalando que en zonas con altos índices de riesgo por la presencia de organizaciones armadas el Pacto Histórico obtuvo una alta votación en elecciones pasadas, lo que, a su juicio, amerita “un mayor escrutinio sobre las decisiones del Gobierno frente a estos grupos”.

En su crítica, Valencia cuestionó además la inclusión de cabecillas en procesos de diálogo y la suspensión de acciones judiciales en su contra, al considerar que esto debilita la capacidad del Estado para combatir la criminalidad.

Asimismo, vinculó estas decisiones con otros procesos de negociación con grupos armados, como los relacionados con la Segunda Marquetalia, y reiteró su rechazo a lo que calificó como un “juego de impunidad”.