La estación de Policía del municipio de El Carmen, en Norte de Santander, fue atacada en la madrugada de este miércoles 11 de febrero por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes emplearon fusiles y explosivos en acciones armadas registradas tanto en el casco urbano como en el corregimiento de Guamalito.

De acuerdo con información de las autoridades, el ataque incluyó el uso de francotiradores, drones cargados con explosivos y artefactos improvisados ubicados en puntos estratégicos del municipio. Estas tácticas han dificultado la reacción de la fuerza pública, que cuenta con un número reducido de uniformados en el área urbana.

La estación de Policía atacada se encuentra a menos de una cuadra de una institución educativa, lo que ha generado preocupación entre la población civil, especialmente entre padres de familia y docentes.

Luis Fernando Patiño, consejero del Departamento de Paz, advirtió sobre el impacto del hostigamiento armado en la comunidad. En declaraciones a Noticias Caracol, señaló que: “Lamentablemente, hoy, por tercer día consecutivo, el municipio de El Carmen está siendo hostigado por actores armados. Hemos tenido un policía fallecido. Los disparos se están dando en medio de la población civil, y ahí está el colegio. Más de 400 niños que no han podido iniciar sus clases por obvias razones. Los padres de familia sienten temor”.

Además, agregó: “Les solicitamos a los actores armados que detengan de inmediato el fuego y que se respete el derecho internacional. Allí está nuestra fuerza pública haciendo frente a este ataque que se está dando desde esta mañana”.

Este ataque se suma a una serie de hechos violentos registrados en los últimos días en el municipio. El lunes 9 de febrero, el subintendente de la Policía Andrés Felipe de la Hoz fue asesinado por un francotirador mientras protegía la subestación de Guamalito durante otro hostigamiento atribuido al ELN.

En medio del intento de evacuación del uniformado en helicóptero, la aeronave fue atacada desde las laderas, lo que impidió el traslado y agravó la situación.

Ese mismo día, la subestación de Policía de Guamalito también fue blanco de un ataque con fusiles y explosivos, que dejó un policía herido y provocó la suspensión temporal de actividades en la zona rural.

Las autoridades han advertido que el ELN ha intensificado sus acciones armadas en la región del Catatumbo, una de las zonas con mayor presencia de grupos armados ilegales en el país. El Carmen y sus corregimientos han sido escenario recurrente de hostigamientos contra la fuerza pública y de riesgos para la población civil.