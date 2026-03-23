El municipio de Repelón vivió una jornada violenta este domingo 22 de marzo luego de que dos jóvenes fueran asesinados a balazos en hechos aislados.

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De acuerdo con el informe de la Policía del Atlántico, el primer caso se registró hacia las 6:30 p. m., momentos en los que se registró una discusión entre unos vecinos del sector de la cancha del corregimiento de Rotinet, los cuales se encontraban en estado de embriaguez.

En medio de la riña, un joven identificado como Carlos Andrés Martínez Solano, de 23 años, fue atacado a escopetazos por uno de los sujetos que estaba en la trifulca, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Tres personas más, 29, 31 y 45 años resultaron lesionadas con perdigones y fueron trasladadas a centro médicos donde permanecen bajo pronóstico reservado.

20 minutos después, exactamente a las 6:50 de la tarde, otro joven había sido asesinado a tiros, en hechos aislados, manifestaron las autoridades en el mismo reporte.

Aquella víctima fue identificada por las autoridades como Carlos Antonio Pérez Ospino, de 28 años de edad.

Según testigos, Pérez Ospino se encontraba en ese momento en un establecimiento abierto al público. De un momento a otro, fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

El parrillero esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos. Carlos Antonio quedó tendido en el piso y falleció en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de las heridas.

Personal de la Seccional de Investigación Criminal, continúan adelantando las labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles de estos lamentables hechos y dar con la ubicación y captura de los responsables.

La Policía del Atlántico invita a la ciudadanía a suministrar información que permita orientar la investigación, comunicándose de manera oportuna a la línea 123 o al número de la patrulla más cercana.