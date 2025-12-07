La tranquilidad del barrio La Ceiba se vio interrumpida por un violento ataque sicarial que dejó dos personas heridas en la noche de este sábado. El hecho ocurrió a las 11:23 de la noche en la carrera 10 con calle 60, cuando varios vecinos compartían en una terraza aprovechando el clima fresco de la noche.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades en la zona, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta Suzuki AX4 negra llegaron sigilosamente hasta el lugar. Sin detenerse demasiado, el parrillero desenfundó un arma de fuego y abrió fuego de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban allí, generando pánico y caos entre los presentes.

En medio de los disparos, resultaron heridos Yurley Alejandra Deulofeut Orozco, quien recibió un impacto en la pierna, y Santiago Enrique Bolívar Redondo, quien terminó con lesiones en la espalda, la pierna y el brazo derecho. Ambos fueron trasladados rápidamente al Paso del Bosque, donde reciben atención médica y, según el reporte preliminar, se encuentran estables.

Tras el ataque, los agresores escaparon a toda velocidad con rumbo desconocido, aprovechando la oscuridad de las calles aledañas.

La Policía Metropolitana desplegó unidades de la Sijín y el Sipol en la zona para recolectar testimonios, revisar cámaras de seguridad y avanzar en la identificación de los autores de este atentado.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y señalan que trabajan para esclarecer los móviles del ataque, que vuelve a encender las alarmas por los hechos de violencia que se registran en este sector de Barranquilla.