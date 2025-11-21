La edición 2025 de Miss Universo llegó a su momento más esperado cuando se dio a conocer el nombre de la candidata que conquistó al jurado y se convirtió en la nueva soberana universal.

Tras una etapa marcada por el escándalo, el certamen coronó a Fátima Bosch, representante de México, como la nueva Miss Universo.

Instagram missuniverse Victoria Kjær Theilvig coronando a Fátima Bosh

El anuncio provocó una ola de reacciones entre seguidores, expertos en concursos y exreinas, pero una de las voces más destacadas fue la de Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024, quien no contuvo la emoción al despedir su reinado y darle la bienvenida a su sucesora.

Theilvig, originaria de Søborg, Dinamarca, cerró oficialmente su ciclo como Miss Universo dejando un legado, pues con solo 21 años se convirtió en la primera danesa en obtener la corona en 2024.

Su formación como modelo, bailarina y estudiante de neurociencia, además de su participación en proyectos de salud emocional y sostenibilidad, la convirtieron en una figura inspiradora dentro de la organización.

Dominando cinco idiomas y con una sólida preparación académica en administración y marketing, Victoria trabajó durante todo su año para impulsar causas sociales y elevar la representación de su país a nivel global.

Instagram victoriaakjaer Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024

El mensaje que Victoria dedicó a la nueva Miss Universo 2025

La reina saliente siguió de cerca toda la preparación y el avance del certamen 2025, incluso durante los momentos de tensión mediática que rodearon a Fátima Bosch. En varias ocasiones había manifestado su apoyo a las concursantes, recordando la importancia de la unión dentro de la competencia.

Instagram fatimaboschfdz Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024 junto a Fatima Bosh, Miss Universo 2025

Al conocerse el resultado final, Victoria compartió un mensaje profundamente emotivo dirigido a la nueva ganadora. “Y a la próxima Miss Universo, que la corona revele no solo su belleza, sino su significado. Tu inolvidable recorrido comienza ahora, con amor, humildad y mucha esperanza. Gracias por siempre. Gracias por hacerme Miss Universe 2024″.

La publicación se volvió viral en minutos, generando miles de comentarios que reconocieron la belleza de la danesa. Asimismo, con la coronación de Fátima Bosch, México suma un capítulo más a su historia dentro del concurso.