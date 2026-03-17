El reconocido locutor colombiano Heliodoro Otero Chávez, quien trabajó en importantes medios de comunicación del país como RCN y Caracol, falleció a sus 95 años.

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Así lo confirmó la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores (ACL) a través de un comunicado en el que lamentó la partida de “un grande de la locución colombiana”.

“Miembro por más de 50 años de nuestra asociación, Otero se destacó por ser una de las voces íntegras y emblemáticas de la lectura de noticias en cadenas radiales como RCN, Caracol y Todelar”, indicó la ACL.

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Además, destacó que Heliodoro Otero Chávez fue “un brillante narrador de documentales y también la voz de un noticiero de los años 70 y 80 que se llamaba Actualidad Panamericana, que se presentaba en los teatros antes de proyectar las películas”.

Mediante la resolución 132 del 18 de agosto de 1950, la Asociación Nacional de Radiodifusión certificó que Heliodoro cumplía los requisitos necesarios para desempeñarse como locutor o radiofonista de primera categoría.

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Luego, el 8 de enero de 1957, Otero obtuvo su licencia de locutor por parte del entonces Ministerio de Comunicaciones. Tal licencia de primera categoría fue después sustituida por la licencia “Clase A” o de primera clase, el 9 de septiembre de 1976. A partir de la Constitución de 1991, este documento dejó de exigirse para ejercer la profesión.

El expresidente de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores, Armando Plata Camacho, recordó que Otero “era un voiceprompter, un apuntador hoy en día, la persona que en las telenovelas le va dando el parlamento a todos los actores; aunque ellos tienen su audífono, Otero les iba recordando las líneas. Es una especialidad muy difícil, él era excelente en eso”.

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Agregó que “Otero fue un colega amable y carismático, muy señor y, a pesar de que llevaba unos años retirado, fue un hombre consagrado a su carrera. Su afición era ser pescador, le gustaba la pesca de río y de lagunas”.