El mundo del periodismo está de luto tras el fallecimiento del locutor Marcelo Araujo, uno de los relatores más destacados del deporte en Argentina. Para los colombianos es recordado por narrar el partido en la selección Colombia de fútbol ganó 5 -0 a la selección Albicesleste en el Estadio Monumental de Núñez, por la Copa Mundial en 1994.

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De acuerdo con ‘La Nación’, Araujo falleció en la madrugada de este lunes 16 de marzo en Argentina, luego de ser atendido en el Hospital Italiano de Buenos Aires por una neumonía.

“En los últimos días su salud se había debilitado y falleció tras contraer neumonía. El periodista e histórico compañero de Enrique Macaya Márquez se encontraba internado en el Hospital Italiano y, según pudo saber La Nación, vivía hacía un tiempo en un geriátrico”, relató ‘La Nación’ sobre la muerte.

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El famoso locutor de 78 años había superado varios problemas de salud que lo obligaron a permanecer en un centro asistencial. Para 2021 sufrió un accidente doméstico; además tuvo una ardua lucha contra el Covid-19.

Araujo se ganó un espacio importante en el periodismo argentina y el fútbol, pues dedicó muchos años de su vida a relatar con pasión el balompié argentino, así como Copa Libertadores, partidos de eliminatorias suramericanas y varias Copa Mundial de la Fifa.

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Su voz y energía dejaron una huella en Argentina donde es considerado “el inventor del relato moderno”.

El argentino también incursionó en el mundo de la televisión con su programa ‘Fútbol de Primera’, el cual condujo durante 25 años.

El relato de Marcelo Araujo en la goleada de Colombia 5 -0 ante Argentina

El 5 de septiembre de 1993, la selección Colombia se enfrentaba a la selección Argentina en el Estadio Monumental de Núñez, oportunidad en que la ‘Tricolor’ logró enviar el balón al fondo de la red en cinco ocasiones.

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“La pelota ahora la tiene Freddy Rincón… Freddy Rincooooon… El partido está 1-0 a favor de Colombia en 41 minutos del primer tiempo. El autor del gol, Freddy Rincón”, así fue el relato del primero gol de Colombia.

“Prefieren buscarlo al jugador Faustino Asprilla… Asprillaaaaaaa... Señoras y señores, en 5 minutos el partido está 2-0. El autor del gol, el jugador Faustino Asprilla”, el segundo relato.

Para el tercero expresó: “Este es Leonel Álvarez… El ‘Tren’ Valencia que no alcanzaba, Rincoooooon. Señoras y señores, el partido está tres a cero en 28 minutos de este segundo tiempo”.

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En el momento que se marcó el cuarto gol dijo: “Viene otra vez Asprilla… Señoras y señores, el partido está tres a cero en 30 minutos”.

“Arranca Asprilla, este es Asprilla… La pedía por allí el ‘Tren’ Valenciaaaaaaa. El partido está 5-0 en 39 minutos del segundo tiempo”, expresó en el quinto gol.