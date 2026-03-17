La emblemática serie argentina ‘Patito Feo’, que marcó a toda una generación hace casi 20 años, aterrizará en los escenarios transformada en un tour musical encabezado por sus dos protagonistas, Brenda Asnicar y Laura Esquivel, con “el mismo ADN” que antaño pero “con banda en vivo”.

“¿Por qué ahora? Porque se alinearon los planetas”, manifestó, alegre, Esquivel en una entrevista con EFE, preguntada por la razón de llevar a cabo el ‘Amigas del Corazón - World Tour 2026’ en este momento, pues la idea se llevaba fraguando años.

“Lo hacemos ahora para que sea y se vea artísticamente lo que realmente queríamos hacer con Bren (Brenda Asnicar), que ya lo veníamos charlando hace varios años”, añadió la artista sobre este tour, que ya cuenta con diez fechas confirmadas en distintos países latinoamericanos y europeos para 2026.

Asnicar y Esquivel, que tenían 16 y 13 años respectivamente cuando se empezó a emitir la célebre serie de televisión, ahora son productoras y compositoras musicales, por lo que ya tienen sus “caminos trazados en ese ámbito” y para ellas era “fundamental poder formar parte del área artística” del show.

Este proyecto, explicaron, reúne “todo, toda la nostalgia” de las canciones del 2007-2008 (cuando se emitió ‘Patito Feo’), mezcladas con canciones suyas propias posteriores, y lo idearon juntas “desde cero”.

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“Es una perla”, realzó Asnicar. Y es que a pesar de que, con el paso de los años, sus voces “quizás cambiaron” y todos están “más grandes, no por eso la esencia deja de ser igual, al contrario: la esencia es la misma, es el mismo ADN con banda en vivo”.

Generar un mensaje de unión y mostrarse vulnerables

Las cantantes argentinas subrayaron que, aunque en la primera reunión oficial que tuvieron para el proyecto tenían ideas diferentes, algo en lo que coincidieron fue en que buscaban “generar un mensaje de unión”, a diferencia del que transmitía la serie en su momento.

“En aquel momento, en la serie, había mucha separación. Nos dividían mucho, se avistaban dos bandos con energías diferentes”, comenzó Esquivel, “y acá estamos queriendo unir, por eso se llama Amigas del Corazón”.

Además de ello, lo que quieren transmitir al público es, aseguró Asnicar, “elevar la vibra al máximo” con las luces, los visuales y los bailarines, pero también que las conozcan “genuinamente”.

“Creo que cuando uno hace cosas que son importantes desde un lugar noble, genuino, lejos del ego, genera impacto en los demás”, resaltó, por lo que “mostrar las vulnerabilidades es esencial para que la gente pueda entender qué fue lo que tanto admiró”.

De hecho, aunque el tour todavía no ha comenzado -lo hará el 24 de abril en Montevideo (Uruguay)-, Esquivel ya sueña con tener “un aniversario en Argentina”, ya que en 2027 se cumplirán 20 años del estreno de la serie.

Aún no tienen una fecha confirmada en el tour para Argentina, pero ambas aseguran que su país “merecería ser ‘host’ en ese aniversario tan especial”.

Reflexionar sobre la adultez recordando “su niña interior”

El “extra” que tiene el show con la historia nueva que han creado tiene que ver con el crecimiento, con resurgir, con “volver a estar firme” y, a pesar de los miedos, “salir adelante”.

Por eso, una parte del espectáculo tendrá que ver con “eso que les pasa a todos los seres humanos”. Si bien el público “lo pasará bomba, bailará y cantará”, también se emocionará porque se acordará de “su niña interior” y reflexionará sobre la adultez junto a ellas.

“Yo tengo mucha ilusión de poder vivir esto con otra edad”, reconoció Esquivel, “y de haberme cruzado con Bren y querer hacerlo juntas”, agregó.

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Ambas insistieron en que hay un hilo conductor que se desarrollará a través del espectáculo; no será simplemente “cantar una canción tras otra”, sino que “va a haber un mensaje desde el principio hasta el final y van a estar metidos en una nueva historia”, especificó Esquivel.

“Con nuestros visuales, nuestra iluminación, estamos trabajando para que les sorprenda. Me animo a decir que, respecto a la puesta en escena que tenemos en teatro con ‘Patito feo’, esta vez hay una magia distinta”, adelantó Asnicar.