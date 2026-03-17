El fotógrafo barranquillero Juan Jacobo Castillo Barrera fue reconocido como ganador del Latin America Regional Award en los Sony World Photography Awards, certamen organizado por la World Photography Organization.

Lea El Acordeonero Juancho de la Espriella fue hospitalizado de urgencia

Su obra fue seleccionada entre más de 430.000 fotografías procedentes de más de 200 países.

La imagen premiada retrata al Atelopus seminiferus, un anfibio endémico de Perú que se encuentra en peligro crítico de extinción. Según los registros de conservación, esta especie enfrenta amenazas directas por la pérdida de hábitat, el cambio climático y enfermedades emergentes en los ecosistemas latinoamericanos.

Además del reconocimiento regional, fue seleccionada entre las 10 mejores fotos del mundo en la categoría Natural World & Wildlife, una de las más exigentes del concurso.

Los detalles sobre los ganadores de las distintas categorías y la galería completa de imágenes premiadas se encuentran disponibles en el siguiente enlace de los resultados oficiales: https://www.worldphoto.org/.

Aquí ‘Sufrí una pérdida de conocimiento temporal debido al dolor de la muerte de mi sobrina’: Iván Zuleta

Cortesía A critically endangered species, the upper Amazon stubfoot toad is one of the rarest and hard to find toads from the atelopus genre. The picture was taken in the peruvian Amazon in the remains of what someday was a forest.

“Recibir este reconocimiento entre cientos de miles de imágenes de todo el mundo es profundamente significativo. Para mí, la fotografía es una herramienta para contar historias y generar conciencia sobre la forma en que estamos afectando los ecosistemas que nos rodean”, declaró el fotógrafo tras el anuncio oficial.

Nacido en Barranquilla, Juan Jacobo Castillo se dedica a documentar fauna silvestre en libertad en diversos territorios de Latinoamérica, centrando su práctica profesional en la biodiversidad y la fotografía de conservación.

Los Sony World Photography Awards son uno de los concursos de fotografía más grandes y prestigiosos a nivel mundial. El Latin America Regional Award destaca específicamente la mejor imagen individual realizada por fotógrafos de la región.

Además Michael B. Jordan celebró su triunfo en los Óscar en un local de hamburguesas con fans