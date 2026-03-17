El destacado acordeonero Juancho De la Espriella quien en la actualidad se destaca por liderar su propia agrupación musical Los de Juancho y cumplir la gira ‘El último baile’ por todo el país junto al cantante Silvestre Dangond, con quien hizo historia a inicios del nuevo milenio, fue hospitalizado en Bogotá.

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El músico sincelejano se recupera satisfactoriamente tras practicársele una cirugía de urgencia en Bogotá, ciudad donde fue intervenido este lunes en la Clínica Reina Sofía, debido a un cálculo renal que no dio espera, el dolor nefrológico está catalogado entre los más fuertes del mundo.

El artista fue sometido a una “litotricia” (procedimiento que pulveriza los cálculos para que el cuerpo los expulse sin cirugía). El artista que también grabó al lado del legendario Diomedes Díaz, salió bien del procedimiento, no obstante, deberá mantenerse al margen de los escenarios durante al menos una semana mientras se recupera.

En la red social X, Carlos Bloom, quien fuera su manager y es su amigo personal, escribió el siguiente mensaje: “Pido a DIOS por la pronta recuperación de mi compadre @JDeLaEspriella mucha fuerza Juancho, cada batalla superada será una nueva melodía en tu historia!”.

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Cabe anotar que próximamente Juancho y Silvestre deberán actuar en Bogotá, donde su tour ha sido respaldado con llenos absolutos y también actuarán en la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, donde se espera finalice este tour.