Mientras la inseguridad acapara los titulares y mantiene en vilo a los colombianos, existe un factor que define con mayor fuerza la calidad de vida y el futuro del país: la salud.

“La salud está primero que la seguridad, al punto de desplazarla de la agenda principal”, afirmó recientemente José Manuel Restrepo, candidato a la Vicepresidencia en fórmula con ‘El Tigre’ Abelardo De La Espriella. Esta postura nace de la preocupación ante un desastre humanitario inocultable: el colapso sistémico del sector.

En el colapso de hoy, la salud pública, enfrenta una crisis profunda alimentada por un desfinanciamiento histórico, la asfixia financiera de las EPS, la escasez crítica de medicamentos y una alarmante cadena de mala administración, burocracia y corrupción. Las consecuencias las sufre el ciudadano de a pie: demoras extremas para citas especializadas, cierre de servicios esenciales y un aumento superior al 100% en las quejas de los usuarios. Aunque las cifras oficiales se intenten matizar, la realidad que reportan los medios y viven los hogares muestra una atención insuficiente, desordenada y de baja calidad.

Un conversatorio en Bogotá reunió a médicos, trabajadores y defensores del sector para estructurar soluciones reales. Abordar este deterioro, sumado a determinantes como la pobreza, exige un vuelco administrativo profundo, con estrictos controles del gasto, vigilancia estricta con un blindaje técnico y científico.

La hoja de ruta integral, propuesta de esta campaña, traza una ruta financiera y operativa para rescatar al sistema de su fase más crítica a través de tres pilares fundamentales:

Urgencia Inmediata : Inyección de 10 billones de pesos para garantizar el suministro oportuno de medicamentos y destrabar el represamiento de miles de cirugías suspendidas.

Inyección de 10 billones de pesos para garantizar el suministro oportuno de medicamentos y destrabar el represamiento de miles de cirugías suspendidas. Interoperabilidad : Implementación de un sistema conectado e integrado para el desarrollo ágil y transparente de todos los procesos asistenciales y administrativos.

Implementación de un sistema conectado e integrado para el desarrollo ágil y transparente de todos los procesos asistenciales y administrativos. Estabilidad y Saneamiento Estructural: Ante una deuda acumulada de 40 billones de pesos, se aplicará un plan de pagos fraccionados con compromisos estrictos entre los sectores público y privado para resolver el déficit de caja.

Este rescate financiero irá de la mano con la dignificación laboral de los profesionales de la salud, ampliando el número de especialistas para atender una transición demográfica innegable: una población que envejece rápidamente frente a la disminución de la natalidad.

Finalmente, la gran revolución radica en la transformación digital. Un ecosistema tecnológico avanzado, no solo optimizará el control del gasto frente a la corrupción, sino que potenciará la atención primaria mediante herramientas de inteligencia artificial y enfoques de vanguardia en salud.

Mientras otras campañas ofrecen paños de agua tibia o reformas ideológicas sin sustento técnico, esta propuesta se consolida como la única alternativa integral, financieramente viable, tecnológicamente avanzada y con un justo reconocimiento a una clase trabajadora históricamente oprimida.

@49villanueva