En el evento oficial de la presentación de la estrategia de paz electoral de la Procuraduría en la sede de la Registraduría, los jefes de las entidades electorales y de control pidieron a los ciudadanos tener confianza en el proceso electoral de 2026.

Leer más: “No nos vamos a dejar doblegar por quienes quieren instaurar el caos”: procurador Gregorio Eljach reafirma seguridad para las elecciones

El registrador Hernán Penagos destacó al inicio en su intervención “esta gran iniciativa de paz electoral para que todo el pueblo de este país entienda bien que las elecciones en Colombia no deben ser una tarea en la que haya hostilidad ni odio”.

Anunció en este sentido que “el lunes se van a congelar todos los ‘softwares’ para que cuando se abran el 8 de marzo todos estén tranquilos de que no han sido manipulados”.

Y pidió al término de su discurso en la plaza de entrada de la entidad de la Organización “que tengan confianza con el proceso electoral colombiano, no hay espacio de duda, los ‘softwares’ no pueden traer datos electorales distintos a lo que está en las actas”.

A su turno, el contralor Carlos Hernán Rodríguez expresó que el ente de control fiscal “confia en el trabajo que usted en la Registraduría ha hecho. Hay más Registraduría que registrador y somos solo personas que por cosas del destino están ocupando un cargo y los funcionarios públicos debemos ser absolutamente responsables y debe primar la institucionalidad por encima de todo”.

Finalmente, advirtió que “no debemos deslegitimar el proceso electoral porque es riesgoso y menos a través de las redes sociales”.

No olvide leer: Ecuador aumenta al 50 % los aranceles para las importaciones de Colombia

Por último, el procurador Gregorio Eljach, explicó que lo que se quiere con la paz electoral “es defender la democracia y que los colombianos se apropien del proceso electoral. Queremos hacer un llamado a la paz electoral, no a la violencia ni a la estigmatización ni a declarar enemigo a otra persona porque piensa distinto a nosotros”.

Lea además: Distrito propone una posible operación conjunta del aeropuerto Ernesto Cortissoz con la Aerocivil

Por ello, propuso que “esta plaza que antecede a la Registraduría se llame la Plaza de la Paz Electoral”, a lo que todos los asistentes respondieron con aplausos.