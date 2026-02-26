Desde hace varios días el Distrito de Barranquilla viene reafirmando su compromiso con asumir la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz y culminar las obras que hacen falta en la terminal aérea.

Con respecto a esto, la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, dio a conocer el pasado miércoles una nueva propuesta para que la administración distrital asuma específicamente la operación de lado tierra en un trabajo conjunto con la Aerocivil.

Lo anterior teniendo en cuenta el retraso en las obras de modernización en algunos sectores como las salas del muelle internacional y los maleteros.

“Hicimos un recorrido la semana pasada por la terminal y evidenciamos que hay un avance muy bajo en las obras, a pesar de que existen trabajadores en los distintos sectores y se ve la buena voluntad de ellos, pero no podemos seguir con la misma fotografía de siempre. Para el pasajero que llega la climatización es muy mala y la zona de maleteros también”, comentó.

Seguidamente, la funcionaria confesó que a pesar de los esfuerzos por atraer más turistas muchos prefieren no llegar a la ciudad por el Cortissoz.

“La terminal moviliza más de 3 millones de pasajeros al año con 10 conexiones nacionales y 6 internacionales, pero por los problemas que viene presentando y la mala imagen adquirida en los últimos años, muchos de los que llegan a la ciudad prefieren hacerlo por Cartagena o Santa Marta, muy a pesar de los esfuerzos que hacemos”, declaró.

Puso de presente también que: “otro de los problemas que tenemos son los altos costos en las tasas aeroportuarias, que no pueden ser negociadas con las aerolíneas al estar la Aerocivil operando, así que no hay margen de negociación. Estas tasas generan hoy unos recursos que son necesarios y que pueden respaldar cualquier obligación”.

Ante este panorama, Aljure enfatizó en que “la Alcaldía de Barranquilla, con el liderazgo Alejandro Char, quiere asumir la operación del lado tierra del aeropuerto, porque todo lo del aire está relacionado con manejos e infraestructura que solo la Aerocivil puede hacer, pero el lado tierra es una posibilidad que tenemos que negociar”.

De igual manera, aseguró que: “nuestra ciudad está trabajando para traer grandes eventos y una de las cosas que se habla con los inversionistas siempre es el tema del aeropuerto, por eso proponemos asumir esta operación comenzando con plataformas distintas y un espacio para la carga”.

Por otro lado, resaltó que “el aeropuerto pese a contar nuestro aeropuerto con una de las mejores pistas de sudamérica y estar al nivel del mar, lo que permite mejores maniobras de piloto al momento del aterrizaje, no estamos en buenas condiciones. Nosotros tenemos la experticia, el conocimiento y podemos unirnos para la operación”.