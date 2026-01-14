Un fallo del pasado 13 de enero habría establecido que el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla sería el competente para tramitar la audiencia de control y revocatoria del principio de oportunidad concedido a Day Vásquez, expareja del ex diputado del Atlántico por la Colombia Humana, Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro Urrego.

Así lo informó este miércoles la emisora Caracol Radio, que reportó que Petro Burgos será escuchado en la misma diligencia.

Esto luego de que en la audiencia realizada el pasado 15 de diciembre la fiscal Lucy Laborde hubiese advertido que no se debía aceptar la solicitud de revocatoria del principio de oportunidad planteada por Alejandro Carranza, abogado del exdiputado, por carecer de legitimidad a raíz de que el delito de violación de datos personales del cual habría sido víctima Laura Ojeda, actual pareja de Petro Burgos, había sido excluido del principio de oportunidad otorgado a Vásquez.

Además, Alait Freja, abogado de Vásquez, estuvo de acuerdo con los argumentos del ente acusador.

Así las cosas, una vez determinada la competencia del juzgado, ahora se deberá citar a las partes para una próxima audiencia en donde se podrá escuchar a Carranza y a Ojeda en el marco de la solicitud de revocatoria del principio de oportunidad a Vásquez.