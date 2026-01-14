A casi un mes de haberse confirmado que Zulma Guzmán se encontraba en el Reino Unido, las autoridades colombianas continúan a la espera de su extradición para que responda ante la justicia por la muerte de dos menores, quienes habrían ingerido frambuesas contaminadas con talio.

Desde el Ministerio de Justicia se informó que el proceso avanza conforme a los tiempos previstos por la justicia británica. Tras el envío de una nota diplomática a las autoridades del Reino Unido, el Gobierno estima que la mujer podría ser trasladada a Colombia en el transcurso de un mes.

Según explicó la entidad, aún restan por resolverse dos recursos legales clave dentro del sistema judicial inglés, trámites que son indispensables para autorizar la entrega de la ciudadana colombiana.

Asimismo, mientras se define su situación jurídica, Guzmán permanece privada de la libertad desde el pasado 6 de enero en la prisión HMP Bronzefield, ubicada en las afueras de Ashford, en el condado de Surrey. De acuerdo con el medio británico The Sun, se trata del mayor centro penitenciario femenino de Europa, destinado exclusivamente a mujeres adultas y jóvenes.

La prisión es además uno de los pocos establecimientos en el Reino Unido habilitados para albergar internas catalogadas como de “categoría A”, es decir, de máxima seguridad, aunque también funciona como prisión local para condenas emitidas por tribunales cercanos.

Gobierno prevé su llegada a Bogotá en febrero

Durante una rueda de prensa, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, entregó detalles sobre el avance del proceso de extradición. El funcionario señaló que la detención de Guzmán busca “asegurar que no vaya a terminar huyendo de la justicia”.

Asimismo, el ministro manifestó que el trámite de “extradición continúa” activo y recordó que el pasado 8 de enero se llevó a cabo una audiencia ante el Tribunal de Westminster, instancia clave dentro del proceso de entrega internacional.

Con base en estos avances, el Ministerio proyecta que para el mes de febrero la empresaria esté en Bogotá, “colocándole la cara a las autoridades” por los delitos que se le imputan.