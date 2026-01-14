A propósito de la situación en Venezuela, donde Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, la excanciller colombiana María Ángela Holguín se refirió al tema.

La exfuncionaria declaró en Caracol Radio que Colombia “tiene que ayudar a una transición en Venezuela”.

“Sí creo que Colombia tiene que insistir en que tiene que haber un llamado a elecciones o a un reconocimiento a las elecciones del año pasado”, agregó.

Añadió que no cree que una “transición” con los mismos miembros del Gobierno de Maduro pueda catalogarse como “durable”.

“No sé si por este tiempo puede ser, pero yo sí creo que hay que abogar por unas nuevas elecciones”, insistió.

Sobre su opinión sobre Delcy Rodríguez, con quien compartió cuando esta se desempeñó como canciller, aseguró que tiene un carácter fuerte.

“Ella es muy difícil, muy difícil. Fueron años difíciles porque tiene un temperamento realmente fuerte”, dijo.

Añadió sobre Rodríguez: “Le cuesta mucho trabajo oír argumentos diferentes a los de ella y posiciones diferentes. Eso era en esa época, no sé, habrá cambiado, no lo sé decir”.

También dijo: “Yo hice todo mi esfuerzo (en su momento) porque realmente para Colombia, lo que pasa en Venezuela es casi de política interna y por eso se hizo ese esfuerzo”.

En la entrevista en el medio nacional, la excanciller fue cuestionada sobre qué le recomendaría al presidente Gustavo Petro si estuviera en el cargo en la actualidad sobre cómo actuar respecto a Venezuela.

“Creo que Colombia tiene que hacer un gran esfuerzo en mejorar la seguridad en la frontera. (...) Es un reto muy grande, es una frontera muy grande y los mismos militares colombianos reconocen la dificultad que es mantenerla, pero eso es una necesidad para Colombia muy grande”, dijo.

De igual forma comentó: “Hay que ayudar a Venezuela y apoyar a la transición, hay que apoyar a la oposición y tratar de que en Venezuela encuentren por fin ese sendero hacia la democracia”.