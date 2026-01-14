Aún no se han conocido muchos detalles de la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó el presidente Gustavo Petro, pero antes del encuentro ya el exmandatario Juan Manuel Santos, quien asistió a la junta, ya había marcado su posición de lo que iba a plantear.

En un video publicado en sus redes sociales, el expresidente aseguró que iría a la reunión por un deber institucional y a la necesidad de anteponer el interés nacional en un momento de alta tensión regional e internacional.

Santos aseguró que respecto a la situación de Venezuela a Colombia lo que le conviene más es “su pronto regreso a la democracia con la debida legitimidad”. Para esto aseguró que se tiene que reconocer a Edmundo González como presidente, pues fue el ganador de las elecciones en julio de 2024.

Agregó que eso se logra es “reconociendo el resultado de las elecciones de julio pasado o en su defecto dándole cumplimiento a lo establecido en la propia Constitución venezolana donde se establece claramente que ante una falta absoluta del presidente se debe convocar a elecciones en los próximos 30 días”.

“Es difícil entender que a un presidente de un régimen considerado ilegítimo se le reemplace con su vicepresidenta (Delcy Rodríguez) considerada también ilegítima y que permanezcan en el poder los cómplices y responsables de los incalculables desafueros y crímenes de ese régimen”, se le escucha decir a Santos en el video.

También agregó que la prioridad en estos momentos entre Colombia y Venezuela debe ser la lucha contra el narcotráfico, con una cooperación para defender el control y la soberanía en las fronteras.

“Una acción conjunta, decidida y eficaz contra el ELN, las llamadas disidencias de las FARC y el crimen organizado, como se hizo en el pasado, debe ser uno de los acuerdos en la conversación entre Trump y Petro”, dijo.