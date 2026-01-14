En medio de la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que se realizó este martes, los expresidentes y miembros de las comisiones segundas de Senado y Cámara coincidieron en condenar el uso de la fuerza o la invasión militar de un Estado soberano.

Leer más: Zoológico de Barranquilla hace frente a una aguda crisis financiera

Cabe recordar que la reunión fue convocada por el presidente Gustavo Petro ante la crisis diplomática con los Estados Unidos a raíz de lo sucedido en Venezuela, el pasado 3 de enero.

Por otra parte, el senador José Luis Pérez entregó un balance sobre el encuentro, y señaló que una de las peticiones de la oposición hacia el presidente Gustavo Petro fue el dejar de utilizar su cuenta de X para intentar manejar las relaciones diplomáticas de Colombia.

“Menos con los Estados Unidos o cualquier postura de un Gobierno por redes sociales”, añadió Pérez.

Asimismo aseguró a la opinión pública que “tuvimos una sesión de una reunión ordinaria franca y abierta con el presidente Petro, y se le reclamó como oposición que no intentara seguir manejando las relaciones exteriores de Colombia por redes sociales. Es un error”, dijo el senador José Luis Pérez.

Ver también: Expresidentes coincidieron en condenar el uso de la fuerza o la invasión militar de un Estado soberano

De igual manera, manifestó que cualquier comentario o respuesta a la postura de un Gobierno como el de Estados Unidos debe manejarse por los canales diplomáticos.

Finalmente, el congresista aseguró que el jefe de Estado recibió la sugerencia “con tranquilidad y la aceptó”.