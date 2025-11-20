En su visita a Europa, el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, tuvo la oportunidad de reunirse con el Papa León XIV y con la embajadora de Colombia en Italia, la también sincelejana Ligia Margarita Quessep Bitar.

Al encuentro con su Santidad, el mandatario de los sincelejanos acudió en compañía de su esposa, la gestora social Sofía Méndez de Acuña.

Sobre este encuentro, el alcalde sostuvo que fue una experiencia “invaluable” en la que tuvo la oportunidad de compartir aspectos de su proyecto Jóvenes de Paz.

Mientras que en la reunión con la embajadora Ligia Quessep abordó la posibilidad de suscribir convenios que permitan que jóvenes y estudiantes de escasos recursos de Sincelejo participen en intercambios internacionales el próximo año.

Además, hablaron sobre cultura, deporte y la estrategia de seguridad que desde el 2024 han implementado en la ciudad. La embajadora, de acuerdo con lo informado por la alcaldía a través de una comunicación, hizo algunas observaciones tendientes a fortalecer el desarrollo del territorio.