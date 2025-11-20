La Alcaldía de Valledupar, por medio de la Secretaría de Salud Local, hizo el lanzamiento de la campaña ‘Brilla con alegría, no con pólvora’, para evitar que en estas festividades de Navidad y Fin de Año haya personas lesionadas por el uso indebido fuegos artificiales.

Durante el lanzamiento, más de 100 personas se acercaron para conocer de primera mano las estrategias que implementará la administración municipal para prevenir quemaduras por la compra, comercialización y detonación de pólvora en esta temporada decembrina.

La secretaria Local de Salud, Jaide Medina Calderón, aseguró que, a través del Plan de Intervenciones Colectivas y el apoyo de todas las instituciones, se pondrán en marcha acciones para prevenir accidentes y Valledupar tenga cero lesionados, tanto menores como mayores de edad.

“El propósito es no tener una sola persona quemada por pólvora. Desde la administración ya emitimos el decreto y es fundamental que padres, adultos y cuidadores estén atentos a los niños y practiquemos el autocuidado”, señaló Medina Calderón.

Como se recordará, a través del decreto 001297 del 25 de noviembre de 2024, la Secretaría de Gobierno municipal reglamentó la manipulación, transporte, almacenamiento, comercialización, compra, venta y uso de la pólvora, productos pirotécnicos, fuegos artificiales y globos en el municipio de Valledupar, y dicta otras disposiciones para proteger la seguridad de la comunidad.

La gestora social, Milena Serrano Loaiza, explicó que la iniciativa hace parte de una campaña educativa del Ministerio de Salud y a la cual el Gobierno municipal se une para proteger la vida de todos los ciudadanos.

“Es un llamado a los padres sobre la tenencia responsable de sus hijos. Deben conocer y entender los riesgos del uso de pólvora. Esto no es un juego. Dejemos que sean profesionales quienes nos brinden espectáculos de luz y alegría”, manifestó Milena Serrano.

Cabe recalcar, que aquellas personas sorprendidas y amonestadas con el decreto en mención podrían pagar una multa de hasta cinco salarios mínimo legales vigentes, además de una amonestación civil consistente en la ejecución de tareas para la prevención y atención de emergencias que beneficien a la comunidad.