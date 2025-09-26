WhatsApp tiene más de 2.000 millones de personas activas en todo el mundo, por eso, siempre busca innovar con nuevas actualizaciones y trucos que puedan mantener contentos a sus usuarios.

Aunque la app no tenga una función de manera oficial para guardar mensaje borrados, se ha conocido que puede hacer un truco para restaurar chats, fotos, videos y documentos.

Debe tener en cuenta que para hacer efectiva esta opción tuvo que antes haber respaldados en una copia de seguridad estos archivos.

Para poder encontrarlo en Android tiene que ir a Google Drive y en iPhone se respaldan en iCloud. Ahí podrá encontrar todos los archivos en copia de seguridad.

¿Cómo recuperar conversaciones borradas en WhatsApp?