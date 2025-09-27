En 1998 nació el sueño de los estudiantes Larry Page y Sergey Brin, de la Universidad de Stanford. Ese proyecto llamado Google se materializó el 27 de septiembre de ese año.

Google indudablemente cambió el Internet y la humanidad, aunque no es el primer motor de búsqueda. En los años 90s era muy difícil para el usuario navegar por Internet, por todas las publicidades.

¡HOY ES EL CUMPLEAÑOS DE @GOOGLE!🎂🥳



GRACIAS por hacer parte de estos 27 años. Cada vez que nos preguntaste algo, escribiste también un pedacito de esta historia💛



✨¡POR 27 AÑOS MÁS!✨



Cada❤️ es un deseo de cumple🕯️



¿Estuviste desde que nos veíamos así? 👀#GoogleDoodle pic.twitter.com/blgqpyE4CG — Google en español (@googleespanol) September 27, 2025

¿Quiénes son los dueños de Google?

Es por eso, que los estudiantes Page y Brin un día decidieron sacar ese proyecto y moto de búsqueda en un pequeño garaje de Menlo Park. Iniciaron en realidad el 4 de septiembre, en donde las personas podían buscar información del mundo en un solo sitio llamado ‘Google Inc’.

Piensa en el mayor error que hayas cometido.

Ahora multiplíquelo por un billón.



En 1998, dos universitarios entraron en la sede de Yahoo con una idea que cambiaría Internet para siempre.



¿Esos chicos? Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google.



¿La respuesta de Yahoo? pic.twitter.com/CGPFivGAhb — MentalidadFeroz (@MentalidadFeroz) November 19, 2024

Sin embargo, se tomó el 27 de septiembre para celebrar el aniversario. Primero tenían pensado llamarlo ‘Googol’, pero un compañero llamado Sean Anderson, se equivocó al momento de registrarlo en una letra y quedó Google.

Este nombre les encantó así que lo dejaron. Iniciaron con un presupuesto de 85.000 euros y en apenas algunas semanas fue todo un éxito.

今日は Google の創立記念日です。

ユーザーのみなさま、いつもご愛用いただきありがとうございます！



せっかくなので（？）創業者のラリーとサーゲイを Gemini 🍌でぬい化してみました↓ pic.twitter.com/K4DMxIgRX8 — Google Japan (@googlejapan) September 26, 2025

El Doodle de Google en 2025

El Doodle de Google en 2025 quiere evocar el primer logotipo de Google, aquel diseño de 1998 en el que la “L” aparecía en color verde en lugar de azul.

Actualmente, el motor de búsqueda trabaja ahora con la inteligencia artificial, la publicidad digital, los sistemas operativos móviles, el correo electrónico, la cartografía o el vídeo en línea a través de YouTube.

Asimismo, también procesa miles de millones de consultas diarias en más de 150 idiomas y su infraestructura se extiende a centros de datos en todo el mundo.