Apple presentó la actualización de iOS 26, una versión que no solo renueva el sistema operativo del iPhone, sino que también trae un conjunto de funciones avanzadas para toda la familia de AirPods, desde los modelos básicos hasta los AirPods Pro 2 y los nuevos AirPods 4. La compañía busca que los auriculares dejen de ser simples reproductores de audio para convertirse en una herramienta más versátil dentro de su ecosistema.

Entre las novedades generales destacan dos funciones muy esperadas por los usuarios. La primera es la pausa automática al dormir, que detecta cuando el usuario se queda dormido y detiene de inmediato la música, podcast o audiolibro, evitando interrupciones o consumo innecesario de batería. La segunda es el sistema de notificaciones de carga, que envía avisos al iPhone cuando el estuche de los AirPods está bajo de batería o ha alcanzado el 100 % de carga, brindando un control más preciso del estado del dispositivo.

En materia de conectividad, iOS 26 incorpora la opción de mantener el audio en los AirPods, impidiendo que la reproducción se desvíe a otro dispositivo Bluetooth cercano, como un altavoz o el sistema del auto, salvo que el usuario lo indique. Esta mejora se complementa con el cambio automático con CarPlay, que permite que los AirPods se enlacen y desenlacen del sistema del vehículo al entrar o salir, sin que el oyente deba realizar ajustes manuales.

Para los modelos con chip H2 —incluidos los AirPods Pro 2, AirPods 4 y la próxima generación de AirPods Pro—, Apple reservó funciones exclusivas. Una de las más llamativas es la traducción en vivo, que ofrece interpretación de conversaciones en tiempo real, ideal para viajes o reuniones con personas de otros países. Además, se incorpora una grabación de audio con calidad de estudio, que mejora la captura de voz, reduce el ruido ambiental y resulta especialmente útil para entrevistas, pódcasts o creadores de contenido.

Otra de las funciones premium es el control remoto de cámara, que permite utilizar los AirPods como disparador para tomar fotos o iniciar la grabación de video, simplemente presionando el vástago del auricular. A esto se suman mejoras significativas en la calidad de voz durante las llamadas, con un sonido más claro y natural incluso en entornos ruidosos.

Con esta actualización, Apple consolida a los AirPods como un complemento inteligente del iPhone y otros dispositivos de la marca. Las nuevas capacidades no solo refuerzan la experiencia de entretenimiento y comunicación, sino que también amplían las posibilidades de uso en contextos profesionales y de viaje, marcando un paso más en la integración del ecosistema Apple y la evolución de sus dispositivos de audio.