Seguramente se ha dado cuenta del nuevo formato que se ha visto en Instagram para mostrar los videos. El material se ve de una forma delgada horizontal en medio de la pantalla.

Y no, no se trata de un error, es el nuevo formato que están utilizando los creadores de contenido para mostrar sus trabajos en una medida en 5120×1080 píxeles.

Aunque no es habitual en esta red social, este contenido podrá verlo como una panorámica. es importante recalcar que no fue un cambio de la plataforma sino de una persona que subió su contenido así y terminó haciéndose viral.

El periodista e influencer brasileño Josmi dijo: “Una persona subió un video en esa proporción extraña y de repente todos comenzaron a preguntar cómo se hacía. No creo que sea más que la novedad: la gente quiere probarlo y ver qué pasa”.

Se ha hecho masivo por la curiosidad de las personas en probarlo para su cuenta personal o de negocios. Obviamente los que más se benefician son los creadores de contenido que quieren mostrar sus grabaciones de paisajes y horizontes.

¿Cuáles son las medidas para el nuevo formato de reels para Instagram?

Si usted desea hacer este tipo de publicación podrá hacerlo en la medida de 5120×1080 píxeles, con una relación de aspecto de casi 5:1.

Asimismo, el creador de contenido Jeisser Morales manifestó que la clave está en exportar en H.265, también conocido como HEVC.

Para editarlos, debe ser desde un ordenador pues en el teléfono los programas como CapCut no tienen estas medidas. Para trabajar con 5120×1080 hay que usar un editor profesional en computador, como Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro o DaVinci Resolve.

Es ideal para los materiales en los cuales se muestre una franja panorámica de horizontalidad extrema, paisajes y planos cinematográficos. ¿Se atrevería a usarlo?