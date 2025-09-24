“Recuérdame” es una nueva función de WhatsApp, en la cual les recuerda a los usuarios que contesten mensajes muy importantes.

Actualmente la actualización 25.25.74 está disponible solo para iOS, pero los expertos han detallado que llegará a Android muy pronto.

¿Cómo funciona “Recuérdame” de WhatsApp?

Si tiene un mensaje en específico que quiera recordar, deberá mantener presionado el mensaje, tocar los tres puntos y seleccionar “Recuérdame”.

Luego, le aparecerá el menú con opciones de tiempo para recibir el recordatorio. Es decir, en 2, 3 o 24 horas.

También le puede poner la fecha y la hora en que quiere que le recuerden. El mensaje elegido tendrá una campanita indicando que le recordarán de su existencia.

Si ya pasa el tiempo estipulado, WhatsApp le preguntará si quiere recordarlo otra vez o dejarlo así. Asimismo, funciona tanto en chats individuales como en grupos.