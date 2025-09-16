Una lluvia de reacciones desató la noticia sobre la muerte del actor y director de cine Robert Redford este martes, 16 de septiembre, en su vivienda, ubicada en Utah, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este martes la muerte del célebre actor estadounidense Robert Redford, a quien definió como “grande”.

El mandatario conoció la noticia al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca, antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.

IAN LANGSDON/EFE

Cuando un reportero le explicó que Redford, de 89 años, murió mientras dormía en su hogar, Trump respondió: “Bueno, supongo que es una buena forma de irse. Pero diré que Robert Redford fue genial. Tuvo una serie de años en los que no había nadie mejor”.

El mandatario republicano agregó que Redford hizo “siete u ocho películas geniales” y subrayó que hubo una época en la que era el actor “más popular”.

Trump le dedicó estas palabras a pesar de que Redford fue crítico con el mandatario y durante su primer mandato tachó su gobierno de “dictatorial”.

Así lo confirmó una vocera

Agencia EFE Robert Redford, actor.

Redford murió de madrugada mientras dormía en su domicilio a las a fueras de la localidad de Provo, en su residencia de las montañas, según informó en un comunicado su representante, la directora ejecutiva de la firma de relaciones públicas Rogers & Cowan PMK, Cindi Berger.

“Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos”, afirmó Berger.

“Lo echaremos mucho de menos. La familia solicita privacidad”, añadió la vocera.

Por su parte, el portal Rolling Stone se sumó a las reacciones, recordando la fundación del Instituto Sundance. “Robert Redford, el actor y director ganador del Oscar cuya pasión por el activismo llevó a la formación del Instituto Sundance y su formidable festival de cine, murió a los 89 años”.