El Gobierno nacional confirmó este martes que Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, ya fue extraditado hacia Estados Unidos, donde es solicitado por un tribunal de Texas por los delitos de tráfico de drogas y asociación para delinquir.

El saliente ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, informó en la madrugada de este 3 de febrero que la diligencia había sido completada.

“Cumpliendo su orden, presidente Gustavo Petro. Alias Pipe Tuluá fue extraditado a los Estados Unidos. El Gobierno Petro rompe el récord histórico con 809 extradiciones: 6,3 % más que Duque y 7,6 % más que el segundo mandato de Uribe. La cooperación judicial internacional no se debilitó: se fortaleció con una política firme contra el crimen organizado”, escribió Idárraga en su cuenta de X.

La extradición se dio el mismo día que está prevista la reunión entre el presidente Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, para aliviar las tensiones diplomáticas que han escalado los últimos meses.

Marín es uno de los jefes de la banda criminal La Inmaculada, que enviaba grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Centro y Norteamérica, con nexos con carteles del narcotráfico de México.

Las pesquisas de las autoridades de Estados Unidos afirman que La Inmaculada emplea “lanchas rápidas, buques de carga, barcos pesqueros, embarcaciones sumergibles, aeronaves, semirremolques y vehículos de motor” para mover toneladas de cocaína en Colombia con destino a Denver y Dallas (EE. UU.), en asociación con carteles mexicanos.

En noviembre pasado, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Estados Unidos de alias Pipe Tuluá, quien cumplía condena de 30 años en Colombia por sus vínculos con el asesinato de, al menos, 46 personas.

El alto tribunal explicó que, aunque parte de las operaciones de tráfico de drogas se realizaban en Colombia, los delitos también se concretaron en Estados Unidos, donde la droga era distribuida.

Por eso se consideró que el crimen tiene “carácter transnacional” y cumple con el principio de territorialidad compartida.

“En razón de las anteriores consideraciones, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emite concepto favorable a la solicitud de extradición de Andrés Felipe Marín Silva, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por la posible comisión de los delitos de ‘tráfico de drogas ilícitas’ y ‘concierto para delinquir’”, señaló el documento.