En la tarde del martes 3 de febrero la precandidata presidencial Vicky Dávila reveló un audio en el que Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, quien fue extraditado a Estados Unidos el mismo día en la mañana, asegura que le entregó dinero a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, para la pasada campaña presidencial.

“Aprovechando esta llamada donde mi esposa me está diciendo que el señor presidente le ordena al señor ministro de Justicia, Andrés Idárraga, que por qué no me han me extraditado a mí porque según yo estoy comprando funcionarios públicos lo cual es totalmente falso. Yo estoy acá tranquilo esperando que tomen esta decisión”, dice ‘Pipe Tuluá’ en el audio.

Seguidamente añade: “Si estamos hablando de comprar funcionarios, yo creo que lo primero que usted debe evaluarse es que nosotros a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña. Tenemos videos, audios, consignaciones donde se le pasó plata, no solamente para su campaña, para muchas cosas de la Dian, lo cuales esas pruebas las tengo y las voy a pasar a Estados Unidos para que vea que eso sí es verdad”.

Marín es uno de los jefes de la banda criminal La Inmaculada, que enviaba grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Centro y Norteamérica, con nexos con carteles del narcotráfico de México. En Estados Unidos, era requerido por un tribunal de Texas por los delitos de tráfico de drogas y asociación para delinquir.

Respuesta de Juan Fernando Petro

Tras conocerse públicamente el audio de alias Pipe Tuluá, el hermano del presidente Gustavo Petro negó las acusaciones y aseguró que nunca ha recibido dinero del recién extraditado.

“Nunca he recibido plata de ese señor. Nunca me he sentado con él. Cuando estábamos en la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, hablando de los problemas que tenían los jóvenes de Tuluá, tuvimos contacto fue con una señora que era su abogada”, dijo Juan Fernando Petro a ‘El Tiempo’.

Afirmó además que él no entregó dinero a la campaña presidencial de su hermano. “Ustedes pueden preguntar, mirar libros. Lo que hicimos fue una campaña con las uñas (...), una campaña a favor de mi hermano por cuenta propia”, sostuvo.

Además, contó que hace unos meses lo amenazaron para que detuviera el proceso de extradición de alias Pipe Tuluá.

“Hace unos meses le enviaron a mi papá un audio en el que decían que si extraditaban a ‘Pipe Tuluá’ revelaban un video en el que supuestamente yo aparecía recibiendo fajos de dinero. Cuando vimos el video había bolsas con fajos de billetes y un montón de gente y yo no estaba ahí”, aseguró Juan Petro a ‘El Tiempo’.