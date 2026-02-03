La extradición de Pipe Tuluá se concretó finalmente este martes 3 de febrero, cuando la Policía Nacional y la Interpol entregaron a Andrés Marín Silva a autoridades estadounidenses en una base antinarcóticos, en medio de un operativo blindado y registrado en imágenes y videos oficiales.

Le puede interesar: “Teníamos informaciones de que se quería escapar, había intenciones de hacer un rescate”: Dijín sobre ‘Pipe Tuluá’

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran el momento en que alias Pipe Tuluá es trasladado bajo custodia policial, rodeado por un amplio dispositivo de seguridad. En los registros audiovisuales se evidencian los protocolos aplicados durante el procedimiento y el despliegue de unidades especializadas.

Policía Nacional

El operativo fue coordinado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), que lideró la entrega del detenido a agentes de los U.S. Marshals, como parte del proceso de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos.

Vea aquí: Gobierno nacional confirmó que fue extraditado alias Pipe Tuluá a Estados Unidos

El traslado no fue un procedimiento rutinario. Según información oficial, más de 70 uniformados participaron en el operativo, que incluyó vigilancia aérea con drones, apoyo táctico y labores de contrainteligencia.

Las medidas respondieron a alertas previas sobre posibles intentos de fuga o rescate, en un contexto marcado por la capacidad operativa de la estructura criminal conocida como La Inmaculada.

Los cargos que enfrentará ‘Pipe Tuluá’ en Estados Unidos

La extradición de Pipe Tuluá se realizó por solicitud de la Corte Distrital del Distrito Este de Texas, que lo acusa de integrar una red de tráfico de estupefacientes con rutas marítimas y aéreas hacia territorio estadounidense.

El procesado deberá responder por:

Concierto para distribuir cocaína.

Conspiración para traficar estupefacientes.

Fabricación y distribución de cocaína con fines de importación ilegal.

Policía Nacional

La extradición se concretó tras un proceso jurídico en el que la Corte Suprema de Justicia negó los recursos presentados por la defensa del procesado. El presidente Gustavo Petro había confirmado previamente que no existían obstáculos legales para su entrega.

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga Franco, informó que la extradición se realizó bajo instrucción presidencial, en el marco de la cooperación judicial entre ambos países.

Alias Pipe Tuluá es señalado como uno de los principales responsables de la violencia en Tuluá y otros municipios del Valle del Cauca, donde su organización ejercía control mediante extorsiones, homicidios selectivos y microtráfico.

Tras la extradición de Pipe Tuluá, la Policía Nacional mantiene un despliegue preventivo en la región para evitar posibles represalias y disputas internas dentro de la estructura criminal.