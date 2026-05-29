Real Cartagena afrontará este viernes una de las citas más importantes de la temporada cuando visite a Envigado FC, en el partido de vuelta de la gran final del Torneo BetPlay I-2026. El compromiso se disputará desde las 3 p. m. en el Parque Estadio Sur, escenario donde los auriverdes buscarán remontar la serie y conquistar el título del campeonato de ascenso.

El conjunto heroico llega a territorio antioqueño con la obligación de revertir el marcador global luego de caer 3-2 en el encuentro de ida disputado en el Jaime Morón de Cartagena. A pesar de la derrota, el resultado dejó abierta la definición y mantiene intactas las opciones del equipo dirigido por Álvaro Hernández, que necesitará una victoria por un gol para igualar la serie y definirla en penales o por dos o más tantos para ganar en los 90 minutos reglamentarios.

Durante el primer duelo de la serie, Envigado FC aprovechó su efectividad ofensiva para sacar ventaja mínima en el marcador, aunque Real Cartagena demostró capacidad de reacción y logró mantenerse con vida de cara al compromiso definitivo. Ahora, los cartageneros tendrán que mostrar solidez defensiva y contundencia en ataque para superar a un rival que intentará hacer valer la ventaja obtenida como visitante.

La expectativa es alta en ambos clubes, conscientes de lo que representa levantar el título del Torneo BetPlay I-2026. Para Real Cartagena, además de la posibilidad de celebrar una nueva consagración, el encuentro representa una oportunidad de dar un paso firme en su objetivo de regresar a la máxima categoría del fútbol colombiano.

Con noventa minutos por disputar y una diferencia de apenas un gol, la final promete emociones hasta el último instante. El Parque Estadio Sur será el escenario donde se conocerá al campeón del primer semestre del Torneo BetPlay, en un duelo que enfrenta la ilusión de Envigado por confirmar su ventaja y la ambición de Real Cartagena por darle vuelta a la historia.