Doce meses no bastan para sanar. El dolor continúa. La tristeza permanece. No ha resultado sencillo superar la partida de Jorge Eladio Bolaño Correa para sus familiares y amigos más cercanos. El carisma de ‘Bolañito, su jocosa franqueza, su buena energía y ocurrencias son echadas de menos por quienes tuvieron la fortuna de compartir constantemente con él.

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Uno de los más golpeados durante todos estos doce meses que ya se completan de su ausencia ha sido su hermano Óscar Bolaño. Desde el 6 de agosto de 2025, cuando el corazón de Jorge se detuvo en Cúcuta, el de ‘Oscarito’ quedó marcado para siempre con un espacio imposible de llenar.

“Todavía se siente vacío, no hay alegría, no pasamos una buena Navidad, no hemos pasado buenos momentos. Lo importante es que ya estamos acomodados. Jorge para nosotros era el eje de la familia, de sus hijas. Ha sido muy difícil”, reconoció Óscar Bolaño en diálogo con EL HERALDO.

María Alejandra y Mariana, hijas del ex jugador de Junior, Parma, Sampdoria, Lecce, Modena y la selección Colombia, han estrechado el vínculo con su tío desde la infausta noticia.

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“Sí, conmigo siempre hablan, todos los días. Estamos pendientes mutuamente. A pesar de que tengo mis niños en Santa Marta, ahora vine a Barranquilla para estar con ellas y compartir este duro momento en familia. Que ellas sepan que yo estoy aquí para ellas”, expresó Óscar haciendo alusión al año de fallecimiento que cumple su hermano.

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Este lunes se oficiará una misa en su nombre, a partir de las 5 p. m., en la Parroquia Santa Laura Montoya, en el tercer piso del Centro Comercial Blue Gardens. “Estamos aquí en Barranquilla tratando de compartir con ellas ese dolor que tanto nos embarga”, apuntó ‘Oscarito’, que también fue futbolista y pasó por los ‘Tiburones’ en 1998.

A lo largo de todo este año, Óscar Bolaño ha recibido muestras de apoyo de amigos y conocidos que aún recuerdan con cariño a su hermano, pero la que más lo conmovió fue la de Léider Frías, utilero de Junior, que se puso una camiseta con el habitual número (6) y el rostro de ‘Jorgito’ en medio de la celebración por la conquista de la undécima estrella.

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“La verdad yo lloré viendo eso. Eran buenos amigos. Frías siempre ha sido una persona que dentro del vestuario brinda armonía al grupo. Compartieron una bonita amistad. Jorge tenía el corazón noble y compartía. Hay personas que todavía no se olvidan de él ni de lo afectuoso que era”, comentó el mayor de los Bolaño.

En medio de esta dolorosa transición en su vida, ‘Oscarito’ ha imaginado lo que habría dicho su hermano en algunas situaciones futbolísticas. “Cuando se presentó la expulsión de Jermein Peña (el día de la derrota 4-0 ante Nacional), seguro hubiera dicho: ‘a Junior siempre se la cobran, a Junior siempre se la cobran’ (risas)”.

“Él decía: cuando Junior juega con otro equipo grande, no le perdonan ni una”, añadió Oscar Bolaño, que lleva el nombre de su padre, legendario exlateral de Unión Magdalena, Junior, Santa Fe y el combinado patrio.