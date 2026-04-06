Palmeiras, líder del Campeonato Brasileño con 25 puntos de 30 posibles, se impuso por 1-2 este domingo en su visita a Bahía y mantuvo 5 puntos de diferencia sobre sus principales perseguidores, Sao Paulo y Fluminense.

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Un golazo del colombiano Jhon Arias y un autogol del argentino Santiago Ramos en los minutos finales, que borró la sonrisa a los anfitriones, permitió al equipo verdiblanco de Sao Paulo dar solidez a su liderato, pese a que São Paulo goleó el sábado por 4-1 a Cruzeiro.

La nota floja la dio Fluminense, que sacó un empate de los pagos de Coritiba (1-1).

Palmeiras, dirigido por el portugués Abel Ferreira, relegó a Bahía al quinto puesto con los mismos 17 puntos de Flamengo, que es cuarto.

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Flamengo y Bahía han jugado un partido menos que sus rivales.

El encuentro entre el conjunto verdiblanco paulista y el bahiano estuvo marcado por un juego abierto frente a ambas porterías.

Palmeiras, que jugará ante Junior el miércoles, sobrellevó el comienzo con una defensa de acero en el estadio Fonte Nova de Salvador pero poco a poco fue tomando fuerza para el ataque.

El colombiano Arias abrió el marcador para el Verdão en el minuto 41 asistido por el argentino José Manuel ‘Flaco’ López y Bahía empató después del intercalo con David Duarte.

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Los dirigidos por Rogério Ceni estuvieron cerca de la remontada pero el triunfo de Palmeiras se confirmó cuando un tiro de esquina terminó en un autogol de Ramos, que desvió la pelota contra su propia portería.

En otros partidos de este domingo, Flamengo remontó en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y se impuso por 3-1 a Santos de Neymar, que no contó con el Diez por suspensión.

Luego del golazo que marcó el argentino Lautaro Díaz en el minuto 47 para club de São Paulo, Pedro igualó para el conjunto carioca, Jorginho consiguió la ventaja con un cobro de un penalti y Lucas Paquetá aseguró con un tercer gol casi al final del partido.

El resultado subió al club rojinegro de Río de Janeiro a la cuarta posición.

Atlético Mineiro salió victorioso en casa al vencer por 2-1 al Athletico Paranaense, Chapecoense empató con Vitória y Corinthians salió derrotado por 1-2 por Internacional.

El sábado, en la primera parte de la jornada destacó São Paulo que goleó por 4-1 a Cruzeiro, mientras que Fluminense empató 1-1 con Coritiba y Botafogo se impuso por 1-2 a Vasco da Gama en el clásico carioca.