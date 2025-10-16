Desde la madrugada de este jueves, transportadores de la Zona Bananera, Fundación y Santa Marta bloquearon la carretera Troncal de Oriente como protesta contra la instalación de cámaras de fotomultas en este importante corredor vial del Caribe colombiano.

Los manifestantes aseguran que se están imponiendo hasta seis comparendos diarios por vehículo, lo que califican como una medida excesiva que golpea su ya afectada economía.

Además, el sistema de fotodetección ha dejado de ser una herramienta para mejorar la seguridad vial y se ha convertido en un mecanismo de recaudo.

El bloqueo ha generado fuerte congestión vehicular y extensas filas de automóviles, afectando a cientos de viajeros que transitan por esta vía, clave para la conectividad entre departamentos de la región Caribe.

Representantes del gremio transportador y autoridades locales mantienen mesas de diálogo con el fin de encontrar una solución que permita restablecer la movilidad en la zona.