La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), construirá unos puentes peatonales que garanticen pasos seguros en zonas de riesgo de la Sierra Nevada de Santa Marta. A su vez le hará mantenimiento a los ya existentes.

El anuncio lo hizo el director de la entidad, Carlos Carrillo, al término de un recorrido por la Ciudad Perdida, Nabusimake, capital del pueblo Arhuaco, donde además se reunió con el pueblo Kankuamo, con quienes acordó una agenda conjunta para fortalecer la gestión del riesgo y la protección ambiental en el corazón de la Sierra.

La inversión en las obras será de 4 mil millones de pesos.

“La Sierra Nevada es el corazón del mundo y también una de las zonas más expuestas al cambio climático. Venimos a trabajar con los cuatro pueblos que la habitan, a escuchar sus voces y a construir soluciones conjuntas que protejan la vida, el territorio y la cultura”, Carrillo.

Cortesía UNGRD Carlos Carrillo.

Para el mantenimiento y construcción de puentes peatonales anunció que habrá visitas técnicas a los puntos críticos y la estructuración de un convenio interinstitucional, además reforzará las capacitaciones en gestión del riesgo, formación de bomberos indígenas como primeros respondientes ante emergencias.

Paralelo a esto el programa Entretejidos impulsará el liderazgo de mujeres indígenas y reconocerá el conocimiento ancestral como pilar fundamental en la prevención de desastres en aras de seguir protegiendo la vida, la cultura y el equilibrio natural de la Sierra Nevada de Santa Marta.