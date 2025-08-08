En la mañana de este viernes 8 de agosto, el ministro de Minas Edwin Palma llegó a las instalaciones de Monómeros, en Barranquilla, para realizar una inspección en medio de un proceso de posible compra de la compañía por parte del Gobierno.

Palma, quien ha estado liderando este proceso de una posible compra de la compañía venezolana con sede en Barranquilla, habría llegado con su equipo de seguridad para verificar las condiciones laborales, económicas y estructurales de la empresa.

En su momento, el ministro de Minas había indicado que el primer punto de partida para hacer cualquier negocio era el intercambio de datos financieros para hacer un análisis y al final entregar opciones al presidente Gustavo Petro sobre el estado de la empresa y su valor.

