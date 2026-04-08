La Policía Nacional, a través de agentes del GAULA en el departamento del Atlántico, mediante el “Plan Antiextorsión”, lograron la captura en flagrancia de una persona identificada como Isley de Jesús Acosta alias El Burro, en una rápida acción operativa contra el delito de extorsión, realizada en el municipio de Sabanalarga.

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La captura fue desarrollada en vía pública del municipio, cuando el hoy capturado recibió la suma de $500.000 mil pesos, por parte de un comerciante que venía siendo víctima de llamadas y mensajes vía WhatsApp, con amenazas y exigencias económicas, con el fin de: “dejarlo seguir ejerciendo su actividad comercial” y no atentar contra su vida ni la de sus trabajadores.

De acuerdo con las investigaciones, ‘El Burro’ sería el encargado de realizar la entrega de panfletos, perfilar establecimientos (fotografías, videos) y realizar disparos a las fachadas de los mismos con el fin de exigir el pago de extorciones.

Asimismo, el capturado presenta 5 anotaciones judiciales por los delitos de: extorsión agravada, daño en bien ajeno, fabricación o porte de estupefacientes y hurto calificado.

Durante el procedimiento se logró recuperar los quinientos mil pesos y la incautación de un teléfono celular, mismo que había sido utilizado para la comisión de este delito.

La Policía Nacional continúa trabajando de manera articulada con la ciudadanía para combatir estructuras criminales que afectan la seguridad y tranquilidad de la comunidad.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del departamento de Policía Atlántico, invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de extorsión a través de la línea gratuita 165 del GAULA de la Policía.