En las últimas horas se conoció sobre el fallecimiento de Carlos Andrés Naranjo Estrada, quien desde hacía 11 días estaba recluido en la UCI de la Clínica San Rafael mientras luchaba por su vida luego de haber sido blanco de un atentado el pasado 28 de marzo en el barrio Villa Carmen, en el municipio de Sabanalarga.

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En ese mismo ataque armado murieron inicialmente Wilfrenier Nicolás Guzmán Montes de Oca, de 18 años de edad, y Juan David Sarmiento Pacheco alias Corni, de 24 años.

Suministrada Alias Corni.

Según los residentes del sector, en ese momento unos sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta ingresaron a una vivienda, ubicada en la calle 10 con carrera 15, cerca de la parroquia La Divina Misericordia, y le dispararon en repetidas ocasiones a alias Corni, dejándolo gravemente herido.

Al salir, los sicarios habrían decidido atentar contra otros dos sujetos en plena vía pública porque estos “ya les habían visto las caras” y no querían ser reconocidos como autores del asesinato de ‘Corni’.

El hombre que había sido baleado dentro de la vivienda fue trasladado a un centro asistencial para que el personal médico le salvara la vida, pero falleció esa misma noche debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con el reporte de la Policía del Atlántico, la acción criminal iba dirigida a un hombre conocido con el alias de Corni, que es una de las víctimas mortales del hecho.

Asimismo, informó que ‘Corni’ registraba antecedentes judiciales como indiciado por los delitos de falsedad marcaria, porte de estupefacientes, hurto y concierto para delinquir.

Con esta muerte, la cifra de homicidios se eleva a 10 en lo que va del año en Sabanalarga y se convierte en la cuarta masacre que se presenta en el departamento del Atlántico; teniendo en cuenta lo hechos ocurridos en Las Américas (Barranquilla), San Francisco (Ponedera) y Villa Soledad (Soledad).