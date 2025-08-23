Nu Colombia anunció el lanzamiento de ‘Modo Tranqui’, una herramienta que protege a los clientes de transacciones no autorizadas y les permite tener un mayor control sobre su dinero. La función, inspirada en el éxito de “Modo Rua” en Brasil, ya está disponible para un grupo de usuarios en el país.

El mecanismo funciona a través de la app: los clientes pueden definir redes Wi-Fi como “seguras” y fijar un monto máximo para transferencias y pagos digitales. Si una transacción supera ese límite y se realiza fuera de una de estas redes, la aplicación solicitará una autenticación adicional, como el reconocimiento facial.

“En Nu, la seguridad es uno de nuestros pilares más importantes. Con Modo Tranqui no solo ofrecemos una nueva capa de protección, sino que empoderamos a los clientes para que tengan el control”, explicó Santiago Matamoros, director de Producto de Nu Colombia.

La herramienta ya demostró su impacto en Brasil, donde superó los 4 millones de usuarios activos y fue reconocida como una innovación clave en seguridad bancaria.

Además de Modo Tranqui, hoy Nu cuenta con métodos de seguridad como:

● Defensas automáticas: algoritmos inteligentes que entienden los patrones de uso de las cuentas y tarjetas de los clientes. En caso de encontrar un comportamiento fuera de lo habitual, se anticipan y bloquean las transacciones por precaución.

● Autenticación de dispositivos: para garantizar que solo los clientes puedan acceder a sus cuentas desde sus dispositivos de conﬁanza.

● Reporte y seguimiento de incidentes dentro de la aplicación: una manera sencilla y directa de reportar cualquier actividad sospechosa y hacerle seguimiento.

● Funcionalidades de las tarjetas: control total sobre los medios de pago con la posibilidad de bloquear tarjetas físicas y virtuales, y la opción de activar o desactivar la funcionalidad contactless y de crear tarjetas virtuales que expiran en un día.

● Atención 24/7: un equipo de especialistas está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de chat y teléfono para resolver asuntos sensibles. Todo esto, sumado a las medidas de seguridad fundamentales como el PIN y la contraseña, refuerza el compromiso de Nu por empoderar a sus clientes con herramientas de seguridad robustas y sencillas de usar.