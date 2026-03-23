Es bien sabido que la actividad física es beneficiosa para la salud y el bienestar, pues disminuye el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles (ENT) y otros problemas, según documenta la Organización Mundial de la Salud.

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La OMS ha alertado que casi 1800 millones de adultos (el 31 %) no practican actividad física o más concretamente no cumplen las recomendaciones mundiales de realizar una actividad física moderada durante al menos 150 minutos a la semana.

“El nivel de inactividad se ha incrementado cinco puntos porcentuales desde 2010 y, de mantenerse esta tendencia, la proporción de adultos que no alcanzarán los niveles recomendados de actividad física será del 35 % en 2030″, dice la organización en su sitio web oficial.

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Igualmente advierte que la inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad por enfermedades no transmisibles.

“Las personas que no hacen suficiente ejercicio presentan un riesgo de mortalidad de un 20 % a un 30 % superior a las que son suficientemente activas”, subraya.

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En los niños y adolescentes, la actividad física mejora la forma del cuerpo, la salud cardiometabólica y de los huesos, y la capacidad cognitiva y la salud mental, y reduce la grasa corporal, destaca la OMS.

Mientras que en los adultos y personas de la tercera edad la actividad física reduce el riesgo de mortalidad por todas las causas y por enfermedades cardiovasculares, la aparición de hipertensión, de cánceres en lugares específicos y de diabetes de tipo 2.

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También ayuda a prevenir las caídas, mejora la salud mental, la salud cognitiva, el sueño y las medidas de grasa corporal.

Por su parte, a las mujeres durante el embarazo y la cuarentena les reduce el riesgo de preeclampsia, hipertensión gestacional, diabetes gestacional, el aumento excesivo de peso durante el embarazo, las complicaciones en el parto, la depresión posparto y las complicaciones del recién nacido.

Rutina de ejercicio para reducir el estrés

Teniendo en cuenta que la OMS recomienda al menos 150 minutos de actividad física por semana, a continuación le recomendamos una rutina de ejercicio efectiva para reducir el estrés y que no le tomará más de 30 minutos al día, por lo que puede invertir ese tiempo por cinco días a la semana para alcanzar el mínimo recomendado por los profesionales de la salud.

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Estos ejercicios los puede hacer en su casa, ahorrándose el tiempo de salir a un parque o gimnasio.

1. Calentamiento + respiración (5 minutos)

1 min: Respiración profunda (inhale 4 segundos, exhale 6)

2 min: Marche en el lugar con brazos activos

2 min: Movilidad (cuello, hombros, cadera)

2. Cardio moderado (8 minutos)

Mantenga el ritmo constante, sin agotarse:

2 min: saltos de tijera

2 min: rodillas altas (suave)

2 min: talones al glúteo

2 min: paso lateral dinámico

3. Fuerza + control (12 minutos)

Haz tres rondas (40 seg trabajo / 20 seg descanso):

Sentadilla

Flexiones de pecho (con rodillas si necesita)

Plancha

Zancadas alternas

Superman (espalda baja)

4. Enfriamiento + relajación (5 minutos)

Estiramiento de piernas y espalda

Postura del niño (yoga)

1–2 min de respiración lenta (exhale más largo que la inhalación)

*Este artículo fue redactado con asistencia de inteligencia artificial y curado por un periodista.